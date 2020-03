Український стартап з онлайн-освіти залучив 10 мільйонів доларів

Український EdTech-маркетплейс для вивчення іноземних мов Preply залучив 10 мільйонів доларів, сума майже удвічі перевищує загальний обсяг усіх попередніх інвестицій (5,6 мільйонів доларів)

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Лід-інвестором виступив лондонський венчурний фонд Hoxton Ventures, крім нього в раунд вклалися Point Nine Capital, All Iron Ventures, The Family, EduCapital та Diligent Capital. Також взяли участь декілька ангельських інвесторів: Артур Костен із Вooking.com, екс-генеральний директор Upwork Гарі Сварт, керівник Unity technologies Девід Хельгасон і засновник Couchsurfing Даніель Хоффер.

Фінансування допоможе компанії посилити позиції на ринках Північної Америки, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії та Великобританії. Крім того, Preply відкриє філію у США, стратегічно важливому для проекта регіоні. Наразі у компанії є офіси у Києві та Барселоні.

Для викладачів запустять нові інструменти. Вони допоможуть оцінювати домашні завдання, слідкувати за прогрессом та ефективніше допомогати учням. В планах є і розвиток мобільних додатків для Android та iOS.

Сьогодні на платформі зареєстровано 10 000 викладачів. Щомісяця сервіс приймає близько 5000 заявок від вчителів, які проходять якісний відбір.



Читайте також: Онлайн-репетиторство: як змінюється українська освіта і де шукати вчителів в мережі

Полювання на "єдинорогів": як працює Український фонд стартапів та як отримати фінансування

Економічна правда