Все разделы
Укр / Рус

"Дочка" Samsung приобрела украинский стартап

Пятница, 11 февраля 2022, 09:00
 
ain

Дочернее предприятие Samsung Electronics, компания HARMAN International, купило украинский стартап Apostera.

Об этом сообщает dev.ua.

Apostera развивает технологии дополненной реальности в автомобилях. Ее идеей было лобовое стекло как проекционный дисплей. Цель – помогать водителю ориентироваться на дороге.

В 2018 году компания Apostera стала поставщиком для Audi. Электрокар Audi Q4 e-tron с проекционной навигацией официально был представлен весной 2021 года.

По данным Forbes, в 2019 и в 2020 годах выручка стартапа была на уровне 4 млн евро, а в 2021 должна была увеличиться на 50%.

CEO Apostera – Андрей Голубинский, имеющий 15-летний опыт в области automotive, CTO – Виктор Здобников, имеет 12 лет опыта в computer vision, AR.

Программные решения Apostera для дополненной реальности и смешанной реальности расширят предложение автомобильной продукции HARMAN и поставят компанию в авангарде автомобильного дизайна AR/MR.

"Решения Apostera для смешанной реальности сочетает в себе дополненную реальность, машинное обучение, компьютерное зрение и слияние датчиков в аппаратно-независимой программной платформе. В сочетании с портфелем продуктов HARMAN для цифровых кабин, эти новые программные решения устранят разрыв между физическим и цифровым миром", – говорится в сообщении компании.

Сотрудники Apostera присоединятся к HARMAN в составе автомобильного подразделения компании.

В стартапе Apostera более 100 сотрудников в офисах Киева, Одессы и Санкт-Петербурга. Главный офис – в Мюнхене.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Samsung стартап технології

powered by lun.ua
Материалы по теме
Samsung представил линейку Galaxy S22: что в ней нового 10 февраля 2022, 12:47
Samsung возглавил рынок смартфонов по итогам 2021 года: кто еще в топ-3 31 января 2022, 17:50
Samsung показал финрезультаты за год: наращивает прибыль благодаря чипам и смартфонам 28 января 2022, 15:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте