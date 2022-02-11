"Дочка" Samsung приобрела украинский стартап

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Дочернее предприятие Samsung Electronics, компания HARMAN International, купило украинский стартап Apostera.

Об этом сообщает dev.ua.

Apostera развивает технологии дополненной реальности в автомобилях. Ее идеей было лобовое стекло как проекционный дисплей. Цель – помогать водителю ориентироваться на дороге.

В 2018 году компания Apostera стала поставщиком для Audi. Электрокар Audi Q4 e-tron с проекционной навигацией официально был представлен весной 2021 года.

По данным Forbes, в 2019 и в 2020 годах выручка стартапа была на уровне 4 млн евро, а в 2021 должна была увеличиться на 50%.

CEO Apostera – Андрей Голубинский, имеющий 15-летний опыт в области automotive, CTO – Виктор Здобников, имеет 12 лет опыта в computer vision, AR.

Программные решения Apostera для дополненной реальности и смешанной реальности расширят предложение автомобильной продукции HARMAN и поставят компанию в авангарде автомобильного дизайна AR/MR.

"Решения Apostera для смешанной реальности сочетает в себе дополненную реальность, машинное обучение, компьютерное зрение и слияние датчиков в аппаратно-независимой программной платформе. В сочетании с портфелем продуктов HARMAN для цифровых кабин, эти новые программные решения устранят разрыв между физическим и цифровым миром", – говорится в сообщении компании.

Сотрудники Apostera присоединятся к HARMAN в составе автомобильного подразделения компании.

В стартапе Apostera более 100 сотрудников в офисах Киева, Одессы и Санкт-Петербурга. Главный офис – в Мюнхене.