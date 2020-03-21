Онлайн-репетиторство: как меняется украинское образование и где искать учителей в сети

Что надо знать о рынке репетиторства в Украине, чем он отличается от западных аналогов, которые пробелы есть в законодательстве, и где искать онлайн-репетиторов?

Рынок репетиторства переходит в онлайн. Мировой объем сектора превысил 100 млрд долл.

Эксперты Technavio прогнозируют, что благодаря цифровым технологиям до 2021 года рынок вырастет еще на 14%.

Диджитализация образования в Украине дала зеленый свет онлайн-курсам, но выявила проблему: отсутствие единой базы с возможностью удобного выбора уроков, компетенции учителей, формирования расписания и места проведения занятий.

Украинские педагоги только открывают для себя новый формат.

Онлайн-репетиторство на Западе и в Украине

Интерес школьников и студентов к нестандартному учебному процессу повышает роль и престижность частного репетиторства.

Сотни профессионалов — от учителей английского до репетиторов по музыке — практикуют такие уроки. Вместе с общим спросом на частные занятия увеличилось количество учителей, готовых работать онлайн: они проводят уроки по видеосвязи и консультируют учащихся в мессенджерах.

Среди педагогов повышается конкуренция, что ведет к росту объемов сектора. Согласно отчету Zion Market, мировой рынок частных репетиторов к 2026 году составит 177 621 млн долл. Основными игроками индустрии, по данным THEJournal, считаются Fleet Education Services, Pearson Education и Skooli.

Аналитики The Sutton Trust подсчитали: около 27% британских школьников 11-16 лет занимаются минимум с одним репетитором. В Европе репетиторство наиболее развито прежде всего из-за потребности в совершенствовании английского языка. По всему миру его изучают более миллиарда человек.

Ожидается, что в 2020 году количество учеников возрастет до 2 млрд. Это возможно, если хотя бы один носитель языка из всех англоязычных стран будет заниматься минимум с пятью иностранными студентами.

Эффективно изучать онлайн можно не только иностранные языки. Зарубежные сервисы следуют и другим запросам клиентов. Например, на Skooli студенты решают задачи по геометрии, уравнения по алгебре и тригонометрии, разбирают с репетиторами экономическую стратегию.

В виртуальном классе общение проходит в видеочате. Есть функция записи урока. Педагог пишет на электронной доске и может обмениваться файлами.

В Украине, по данным HeadHunter, в 2018-2019 годах рынок репетиторства вырос на 50% по сравнению с 2016-2017 годами. Самым востребованным и для взрослых, и для детей остается английский язык.

Специалисты есть на любой бюджет. Средняя цена занятия с репетитором по английскому — 200 грн в час. Украинский язык и математику можно подтянуть за 70-300 грн. В столице цены в среднем на 100 грн выше, чем в регионах.

Репетиторство чаще актуально для абитуриентов, отмечают эксперты аналитического центра Cedos. Хотя исследования показывают, что занятия вне школы не гарантируют попадания в престижный университет на бюджет.

Среди респондентов 46% готовились к вступительным экзаменам с репетитором по нескольким предметам, 13% — по одной дисциплине, 41% занимался самостоятельно. В итоге они почти поровну поступили на контрактную и бюджетную формы обучения (49,5% и 50,5% соответственно).

Для Украины образование — перспективная сфера бизнеса, в этой нише активно развиваются стартапы. Например, сервис для поиска репетиторов Preply в 2018 году привлек 4 млн долл от венчурного фонда Point Nine Capital.

В том же раунде отечественный "единорог" получил деньги от польских и украинских инвесторов, среди которых — экс-директор по маркетингу Booking.com Артур Костен и гендиректор DocPlanner Мариуш Гралевски.

Финансирование помогло добавить на сайте мгновенное бронирование занятий и запустить мобильное приложение. Благодаря вложениям компания открыла офисы в Берлине и Барселоне и расширила штат.

"Когда мы начинали работу, в Украине не было ни качественного классификатора курсов, ни платформы для поиска репетиторов. Найти подходящего специалиста, забронировать уроки и составить расписание — сейчас с этим справляется наш продукт", — говорит CEO международного EdTech-маркетплейса для изучения иностранных языков Preply Кирилл Бигай.

На платформе зарегистрированы более 25 тыс преподавателей иностранных языков из 15 стран. Наиболее активно компания развивается в Бразилии, Польше, Украине, Германии, Швейцарии, Мексике, Малайзии и Турции. Люди могут изучать 40 языков — от английского и немецкого до китайского. Loading...

Почему онлайн-уроки эффективнее

Мир развивается настолько стремительно, что без новых навыков не обойтись. Интернет позволяет сделать обучение непрерывным, когда расписание встраивается в повседневную жизнь. Частное репетиторство — пример комфортных, доступных и продуктивных занятий и для ученика, и для педагога.

Для тьюторов одно из ключевых преимуществ по сравнению с традиционными уроками дома — повышение конкурентоспособности и возможность приумножить прибыль. Онлайн-репетиторы ставят цены ниже, чем их коллеги в офлайне. Например, в США онлайн-репетитор в среднем зарабатывает 30 долл в час. Та же услуга при личной встрече будет стоить 80-100 долл.

"У нас есть интересный кейс, когда репетиторы из Индии обучали американских детей математике, потому что частные уроки в Штатах стоят 20 долл за час, в Индии — 2 долл. Оплата проходит непосредственно на платформе по аналогии с такими маркетплейсами как Airbnb и Booking.

"Репетитор заполняет профиль и предлагает цену, а компания обеспечивает инструментами для эффективной работы", — рассказывает Бигай.

Ресурс хостинга IT-проектов GitHub включил 137 украинских проектов в число наиболее успешных в мире. Однако отечественные масштабы еще сложно сравнивать с зарубежным стартап-сообществом, утверждает он.

"Рынки стран постсоветского пространства и Запада отличаются по объему, проникновению платежных инструментов, стоимости часа занятий и потребительской культуре. У нас люди не привыкли платить через интернет, а в США эта культура работает десятилетия. Хотя в Украине замечаем изменения", — говорит Бигай.

На отечественный рынок Preply вышел не сразу. Проект зародился в Америке. Когда команда поняла, что образование — тренд вне времени и стран, она решила масштабировать бизнес в новой среде. Раньше в Украине никто не пытался создать базу онлайн-курсов, поэтому сервис быстро стал популярным.

Репетиторство и законодательство

За рубежом репетиторство считается такой же официальной работой, как и преподавание в школе или вузе. Частный тьютор платит не менее 20% налогов. В Украине уже сделаны первые шаги к регулированию этой сферы.

Согласно украинскому законодательству, учителя, которые дают приватные уроки, должны ежегодно подавать налоговую декларацию о доходах. Налогом облагаются занятия по подготовке детей к школе, к поступлению в вузы, а также дополнительные занятия по общеобразовательным предметам.

У репетиторов есть два способа работать официально.

Первый — стать ФЛП и платить налог в зависимости от категории. Размер налога зависит от дохода. Для первой группы доход составляет до 300 тыс грн в год, для второй — до 1,5 млн грн, для третьей — до 5 млн грн.

Второй вариант подойдет педагогам, работающим в школе или университете. Госслужащий должен указать в декларации репетиторство как дополнительный заработок. В этом случае налог составляет 18% плюс 1,5% военный сбор.

Объем украинского рынка репетиторства определить сложно, ведь здесь это все еще неофициальная работа. Государственная служба занятости отмечает, что в неформальном секторе экономики в 2019 году было занято 16,5 млн украинцев. Отдельной статистики репетиторов-предпринимателей нет.

Длительность и регулярность занятий разная, что тоже усложняет подсчет данных. Например, у Preply есть клиенты, которые занимаются с репетиторами больше года, а кто-то довольствуется одним-двумя уроками.

Вместе с тем, специалисты сервиса оценивают рынок репетиторства в странах бывшего СССР примерно 1 млрд долл. В Украине сектор ежемесячно растет более чем на 30%. Лидируют Киев, Харьков, Днепропетровск и Одесса. Чаще всего пользователи общаются через Skype.

Учеба в сети. Как организовать процесс

Универсальной схемы занятий нет: кто-то усваивает материал быстро, кому-то нужно объяснять тему еще раз, но готовиться заранее надо всегда.

Если репетитор располагает хорошей обучающей базой с видео и аудио, он может ответить на любой вопрос ученика. Впрочем, даже самая высокая квалификация педагога не позволит достичь успеха без упорства ученика.

На старте нужно понять мотивацию: свободное владение бизнес-английским для командировок или базовая программа для комфортных путешествий? Четкая цель поможет распределить нагрузку и расписать план занятий.

Далее нужно выбрать время для учебы, а чтобы не потеряться в теме, следует конспектировать теорию. Не стоит забывать об обратной связи: после окончания курса необходимо обменяться с репетитором отзывами в профилях.

По мнению педагога-методиста, организатора TutorLAB и Клуба репетиторов Александры Руденко, между онлайн-занятием и офлайн-занятием нет особой разницы. Технологии погружают ученика в процесс не хуже, чем в классе или дома. В своей работе специалистка выделяет несколько особенностей.

"Онлайн сам по себе не работает. Взрослые и дети хорошо воспринимают информацию с компьютера, но для этого репетитор должен работать не только в Skype и по максимуму использовать интерактивные инструменты.

У меня есть профессиональный профиль в программе видеоконференций Zoom. Она помогает лучше демонстрировать учебный материал. Урок строится так же, как и живой, но если у человека проблемы с поведением во время учебы, заниматься онлайн сложнее", — говорит она.

Среди трудностей пользователи образовательных онлайн-площадок выделяют технические неисправности на сайте, отсутствие личных встреч студентов с преподавателями, неумение репетиторов продавать свои услуги.

Если два последних момента ложатся на плечи педагога, то с первым под силу справиться технической команде ресурса. Проанализировав обращения клиентов в Skooli, разработчики выяснили, что их платформа лучше работает на браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox.

Где искать онлайн-репетитора

Рreply

Международная платформа для поиска репетиторов позволяет изучать 40 языков с преподавателями из США, Бразилии, Польши, Украины, Германии, Швейцарии, Мексики, Малайзии и Турции. Уроки проходят в Skype.

Skyeng

Онлайн-школа английского языка для пользователей со всего мира. Здесь можно выбрать индивидуальные занятия или уроки в небольшой группе.

Преподаватели регулярно проверяются на уровень квалификации, чтобы занятия проходили максимально эффективно. Можно выбрать общий курс английского, курс для ведения бизнеса или подготовки ко вступительным тестам. Также есть отдельные программы для детей. Уроки ведутся в Skype.

Buki

Площадка для поиска репетиторов по гуманитарным и точным наукам для детей и подростков. На сайте собраны анкеты преподавателей из более 300 населенных пунктов Украины. Подбор репетитора бесплатный. Есть дистанционные занятия в Skype и офлайн-уроки в удобном месте.

Alfa School Ukraine

Школа развивает коммуникационные навыки. Занятия индивидуальные. Педагоги используют электронную доску, Google-платформы, Power Point, видеоматериалы. Общение идет в Skype. Можно выбрать носителей языка.

Ассоциация репетиторов Украины

Одна из крупнейших электронных баз репетиторов. На сайте собраны анкеты учителей, готовых заниматься с детьми по Skype. При выборе педагога можно почитать отзывы клиентов.

Авторы ресурса советуют провести пробный урок очно, а затем переходить в онлайн. По их мнению, так проще определить запросы ученика, оценить его уровень знаний и наладить взаимный контакт.

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