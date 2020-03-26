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Несмотря на рекомендации НБУ, "Ситибанк" планирует выплатить 2 миллиарда дивидендов

Четверг, 26 марта 2020, 12:22
 

"Ситибанк" планирует выплатить акционерам дивиденды на 2 миллиарда гривень, несмотря на рекомендации банкам от НБУ воздержаться от распределения дивидендов во время кризиса.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Согласно сообщению, из прибыли банка в размере 2,2 млрд грн планируется направить 5% в резервный фонд (это 110 млн грн), еще 100 млн грн оставить нераспределенными, а остальные направить на выплату дивидендов (2 млрд грн).

Соответствующее решение планируется вынести на общем собрании акционеров 24 апреля.

Напомним:

25 марта Национальный банк отложил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности.

Также в НБУ порекомендовали воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни можно будет оценить подробнее.

Экономическая правда

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НБУ банк

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