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Попри рекомендації НБУ, "Сітібанк" планує виплатити 2 мільярда дивідендів

Четвер, 26 березня 2020, 12:22
 

"Сітібанк" планує виплатити акціонерам дивіденди на 2 мільярда гривень, не дивлячись на рекомендації банкам від НБУ утриматися від розподілу дивідендів під час кризи.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Згідно повідомленню, з прибутку банку в розмірі 2,2 млрд грн планується направити 5% до резервного фонду (це 110 млн грн), а ще 100 млн грн залишити нерозподіленими, а решту направити на виплату дивідендів (2 млрд грн).

Відповідне рішення планується постановити на загальних зборах акціонерів 24 квітня.

Нагадуємо:

25 березня Національний банк відтермінував вимогу дотримання банками буферу запасу (консервації) капіталу та буферу системної важливості. 

Також у НБУ порекомендували утриматися від розподілу капіталу на виплату дивідендів допоки ефект від наслідків обмежень, спричинених поширенням коронавірусної хвороби можна буде оцінити детальніше.

Економічна правда

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