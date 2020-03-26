Попри рекомендації НБУ, "Сітібанк" планує виплатити 2 мільярда дивідендів
"Сітібанк" планує виплатити акціонерам дивіденди на 2 мільярда гривень, не дивлячись на рекомендації банкам від НБУ утриматися від розподілу дивідендів під час кризи.
Про це повідомляється в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.
Згідно повідомленню, з прибутку банку в розмірі 2,2 млрд грн планується направити 5% до резервного фонду (це 110 млн грн), а ще 100 млн грн залишити нерозподіленими, а решту направити на виплату дивідендів (2 млрд грн).
Відповідне рішення планується постановити на загальних зборах акціонерів 24 квітня.
Нагадуємо:
25 березня Національний банк відтермінував вимогу дотримання банками буферу запасу (консервації) капіталу та буферу системної важливості.
Також у НБУ порекомендували утриматися від розподілу капіталу на виплату дивідендів допоки ефект від наслідків обмежень, спричинених поширенням коронавірусної хвороби можна буде оцінити детальніше.
Економічна правда
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