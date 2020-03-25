Нацбанк отложил новые требования к капиталам банков

Национальный банк отложил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"На сегодняшний день из-за кризисных явлений регуляторы ослабляют требования к буферов капитала, что дает возможность направить создан запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования", - говорится в сообщении.

Буфер капитала - это запас, который банки накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада в экономике.

Принятое решение предусматривает отсрочку требований соблюдения:

буфера консервации капитала, который банки должны поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% от основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5% до 1 января 2023;

буфера системной важности, размер которого определяется в соответствии с уровнем системной важности банка. Ранее системно важные банки должны были начать выполнять требование соблюдения такого буфера с 1 января 2021.

"Несмотря на отсрочку требований по соблюдению буферов, банкам необходимо сохранять имеющийся запас капитала для обеспечения собственной устойчивости и покрытия возможных потерь.

Поэтому Национальный банк рекомендует воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни можно будет оценить подробнее", - резюмируют в НБУ.

Экономическая правда