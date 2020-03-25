Франция готовится выделить до 4 миллиардов евро для стартапов в связи с коронавирусом

Во Франции планируют выделить до 4 миллиардов евро для стартапов в рамках правительственного плана поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщил государственный секретарь по цифровой экономике Седрик О в ходе телефонной конференции с BPIFrance (Banque publique d'investissement) - учреждением по поддержке инновационных предприятий.

"Стартапы в сфере биотехнологий могут потратить десять лет на исследования для разработки своего продукта... Нельзя допустить, чтобы они сейчас прекратили деятельность", - отметил Седрик О.

Он отметил, что стартапы являются "краеугольными камнями французской экономики" и создают "одно из 5-6 рабочих мест во Франции".

План будет реализовываться совместно с BPIFrance и Генеральным секретариатом по инвестиционным вопросам. Модель финансирования адаптируют к экономической модели предприятий.

Поддержка может быть оказана в трех формах: краткосрочные ссуды на сумму 160 млн евро, гарантированные государством займы со специальными условиями для стартапов в размере до 2 млрд евро или ускоренный возврат вычисленных из суммы налога расходов на исследовательскую деятельность - до 1,75 млрд евро.

Седрик О отметил также, что на призыв государства помочь в противодействии пандемии откликнулись 320 французских стартапов.

По оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.

Европейская правда