Половина украинских стартапов не имеют дохода – исследование

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51% украинских стартапов не получают доход, что делает их зависимыми от внешних источников финансирования и чрезвычайно чувствительными к препятствиям.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами польской организации "Польско-украинский мост стартапов" в партнерстве с правительственным украинским фондом стартапов (USF) и Варшавской фондовой биржей (WSE), говорится в статье ЭП.

Еще 19,6% предприятий получают небольшой доход, до 10 тыс. евро, что покрывает расходы на деятельность, связанную с разработкой продуктов и услуг. Лишь один из десяти стартапов получает годовой доход более 50 тысяч евро.

При этом пятерка наиболее популярных индустрий среди стартапов выглядит так: программное обеспечение как услуга, медтехника и здравоохранение, искусственный интеллект, энергетика, сельское хозяйство. 63% стартапов нацелены на международный и внутренний рынки, 24% – на международный, 12% – на украинский.

"Поскольку активное развитие стартап-индустрия в Украине получила относительно недавно, естественно, что здесь проекты молоды. Исследование показало, что 74% стартапов работают на рынке не более трех лет, а 87% - менее пяти лет.

На основание стартапа, как правило, решаются несколько человек. По данным проведенного опроса, 37% проектов создавались с участием двух человек, 25% - трех и только в каждом пятом есть только один учредитель", - говорится в материале.

Для ведения бизнеса украинские стартапы чаще всего основывают общества с ограниченной ответственностью, реже становятся физлицами-предпринимателями.

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ UKRAINIAN STARTUP ECOSYSTEM

"Почти четверть участвовавших в опросе предприятий не имели организационно-правовой формы. Это может свидетельствовать о том, что направление их развития не очень динамично и специфично. Некоторые стартапы, принявшие участие в опросе, действуют без организационно-правовой формы с 2012 года", - отмечается в статье.

При этом почти каждый второй стартап на момент опроса находился в начальной стадии развития (pre-seed). Предприятий, вышедших на следующие этапы (поиск покупателя, масштабирование, рост), было меньше. Некоторым удается выйти на стадию масштабирования в первый год работы, другим через десять лет.

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ UKRAINIAN STARTUP ECOSYSTEM

Украинские стартапы отличаются друг от друга по количеству участников. Обычно в проекте, кроме основателя, работают три человека, в среднем – шесть человек. В крупнейшем из опрошенных стартапов занято 46 человек.

Для 84% учредителей стартапов основным источником финансирования есть собственные средства, 31% имеет гранты государственного Украинского фонда стартапов.

Читайте подробнее в статье Всеволода Некрасова: Денег не хватает, таланты убегают, но не все так плохо. На чем держится стартап-экосистема Украины

Экономическая правда