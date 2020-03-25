Франція готується виділити до 4 мільярдів євро для стартапів у зв'язку з коронавірусом

У Франції планують виділити до 4 мільярдів євро для стартапів у рамках урядового плану підтримки бізнесу у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомив державний секретар з цифрової економіки Седрік О під час телефонної конференції з BPIFrance (Banque publique d'investissement) – установи з підтримки інноваційних підприємств.

"Стартапи у сфері біотехнологій можуть витратити десять років на дослідження для розробки свого продукту… Не можна допустити, щоб вони зараз припинили діяльність", - зазначив Седрік О.

Він зазначив, що стартами є "наріжними каменями французької економіки" та створюють "одне з 5-6 робочих місць у Франції".



План реалізовуватиметься спільно з BPIFrance та Генеральним секретаріатом з інвестиційних питань. Модель фінансування адаптують до економічної моделі підприємств.

Підтримка може бути надана у трьох формах: короткострокові позики у розмірі 160 млн євро, гарантовані державою позики зі спеціальними критеріями для стартапів у розмірі до 2 мільярдів євро, або прискорене повернення вирахуваних з суми податку витрат на дослідницьку діяльність – до 1,75 мільярдів євро.

Седрік О зазначив також, що на заклик держави допомогти у протидії пандемії відгукнулися 320 французьких стартапів.

За оцінками французького уряду, внаслідок пандемії коронавірусу французька економіка у 2020 році впаде на 1%.



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Європейська правда