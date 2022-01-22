6 стартапов впервые представят Украину на международной конференции SXSW 2022
На международную конференцию South by Southwest (SXSW) в США впервые поедут 6 украинских стартапов.
Об этом идет речь в пресс-релизе.
За возможность принять участие в конференции соревновались около 60 зрелых стартапов. Победители получат стенды в рамках Ukrainian Corner на конференции SXSW 2022 года, билеты, покрытие расходов на перелет и проживание.
Список стартапов-финалистов, которые поедут на SXSW 2022:
FRAMIORE. Украинский экологический бренд женской одежды с собственным производством одежды и научно-исследовательским центром текстильных изделий и технологий.
Effa.Производство экологичных зубных щеток и других продуктов личной гигиены.
FlashBeats. Мобильное приложение, способное синхронизировать фонарики тысяч смартфонов для создания световых шоу на спортивных/музыкальных событиях и домашних вечеринках.
deep3dstudio. Разработка фотореалистичных персонажей на основе 3D-сканирования головы и всего тела человека.
Proof-of-Love. Мета-вселенная моды на основе блокчейна.
SPOKK. Страхование в смартфоне с доступными продуктами микрострахования и полным спектром услуг онлайн.
South by Southwest (SXSW) – это международная конференция, посвященная важнейшим достижениям в области технологий, инноваций, культуры и других направлений. Событие собирает лидеров со всего мира для знакомства и обсуждения актуальных проблем. Всего мероприятие посещает более 70 000 человек и около 10 000 компаний.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua