6 стартапов впервые представят Украину на международной конференции SXSW 2022

На международную конференцию South by Southwest (SXSW) в США впервые поедут 6 украинских стартапов.

Об этом идет речь в пресс-релизе.

За возможность принять участие в конференции соревновались около 60 зрелых стартапов. Победители получат стенды в рамках Ukrainian Corner на конференции SXSW 2022 года, билеты, покрытие расходов на перелет и проживание.

Список стартапов-финалистов, которые поедут на SXSW 2022:

FRAMIORE. Украинский экологический бренд женской одежды с собственным производством одежды и научно-исследовательским центром текстильных изделий и технологий.

Effa.Производство экологичных зубных щеток и других продуктов личной гигиены.

FlashBeats. Мобильное приложение, способное синхронизировать фонарики тысяч смартфонов для создания световых шоу на спортивных/музыкальных событиях и домашних вечеринках.

deep3dstudio. Разработка фотореалистичных персонажей на основе 3D-сканирования головы и всего тела человека.

Proof-of-Love. Мета-вселенная моды на основе блокчейна.

SPOKK. Страхование в смартфоне с доступными продуктами микрострахования и полным спектром услуг онлайн.