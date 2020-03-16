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"Укртранснафта" принимает второй нефтяной танкер для Беларуси

Понедельник, 16 марта 2020, 15:13
 

"Укртранснафта" начала разгрузки второго танкера с нефтью сорта Urals объемом 80 тыс. тонн в рамках договора о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разгрузка нефти происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" до Мозырского НПЗ по маршруту МНТ "Южный" - ЛПДС "Броды" - ЛПДС "Мозырь".

В компании напоминают, что "Укртранснафта" также обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактных обязательств.

Напомним, 12 марта 2020 года "Укртранснафта" начало прием на Морском нефтяном терминале "Южный" первого танкера.

Экономическая правда

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