"Укртранснафта" приймає другий нафтовий танкер для Білорусі

"Укртранснафта" розпочала розвантаження другого танкера з нафтою сорту Urals обсягом 80 тис. тонн в рамках договору про надання послуг з транспортування нафти до Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба компанії

Розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ "Південний" – ЛВДС "Броди" – ЛВДС "Мозир".

У компанії нагадують, що "Укртранснафта" забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

Нагадаємо, 12 березня 2020 року "Укртранснафта" розпочало прийом на Морському нафтовому терміналі "Південний" першого танкера.

Економічна правда



