"Укртранснафта" приймає другий нафтовий танкер для Білорусі
"Укртранснафта" розпочала розвантаження другого танкера з нафтою сорту Urals обсягом 80 тис. тонн в рамках договору про надання послуг з транспортування нафти до Білорусі.
Про це повідомляє прес-служба компанії
Розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ "Південний" – ЛВДС "Броди" – ЛВДС "Мозир".
У компанії нагадують, що "Укртранснафта" забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.
Нагадаємо, 12 березня 2020 року "Укртранснафта" розпочало прийом на Морському нафтовому терміналі "Південний" першого танкера.
Економічна правда
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