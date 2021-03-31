"Укртатнафта" будет судиться с АМКУ из-за штрафа в 3 миллиарда

Связана с группой Приват "Укртатнафта" заявляет, что штраф Антимонопольного комитета в 2,9 миллиарда гривень по сговору в 2016 году на рынке топлива является противоправным, ведь Комитет не учел предоставленных компанией экспертиз.

Об этом говорится в пресс-релизе "Укртатнафты".

В компании также заявили, что получили внутренний документ АМКУ, согласно которому следующим шагом после наложения штрафа является "инициирования процедуры банкротства с целью установления контроля над Укртатнафта".

Документы по таким действиям должностных лиц АМКУ компания направила вместе с соответствующим заявлением в Офис Генпрокуратуры и НАБУ 29 марта 2021. Также было сообщено коллегию АМКУ на заседании, "но во внимание принято не было и даже не привлечено копию заявления к материалам дела", говорят в "Укртатнафте".

Касательно штрафа в 2,9 миллиарда "Укртатнафта" утверждает, что не занимается розничной торговлей и не имеет АЗС, а цены поставки нефтепродуктов на рынке одинаковы для всех участников рынка.

По мнению компании, выводы АМКУ базируются на "ошибках, когда цены импорта для сравнения с ценами завода были вычислены без акцизного налога и НДС и был сделан вывод о завышении цен завода на 50%". Также в ПАО утверждают, что между изменениями их цен для других участников этого дела и изменениями цен на АЗС не было установлено связи ни по датам, ни по размеру изменений.

"Позиция компании подкреплена многочисленными экспертными заключениями, которые заблаговременно были предоставлены для изучения в АМКУ, но как установлено в заседании - сотрудники АМКУ, изучив эти экспертизы за 1 день, решили не учитывать их при вынесении решения", - заявили в "Укртатнафте". По их мнению, действия должностных лиц АМКУ "должны быть изучены по наличию признаков государственной измены, потому что есть спланированной акцией дестабилизации ситуации на топливном рынке Украины".

Напоминаем:

Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.

Дело касается цен на светлые нефтепродукты. Установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 АЗС. Они работают под разными брендами во всех регионах, а их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

Дело по возможному сговору на рынке топлива АМКУ открыл в 2016 году.

Экономическая правда