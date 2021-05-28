"Укртатнафта" Коломойского заявляет о готовности полностью заменить белорусский бензин
ПАО "Укртатнафта" в ответ на информацию о прекращении поставок белорусского бензина в Украину заявила, что может полностью обеспечить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%. При этом ПАО "Укртатнафта" обеспечивала внутренний рынок бензинов до 43%.
С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта" почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет", - говорится в позиции компании.
В "Укртатнафте" заявляют, что увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа.
Напомним:
Ранее СМИ сообщили, что Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.
Позже торгпред Украины Тарас Качка заявил, что "новости по бензину по оперативной информации связанны с технологическим процессами на производстве белоруского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua