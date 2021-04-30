Витренко предлагает объединить "Укрнафту" и "Укртатнафту" с контрольным пакетом у государства

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко предлагает рассмотреть объединение "Укрнафты" и "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) с последующим получением контрольной доли новой вертикально-интегрированной компании государством.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"С одной стороны, "Укрнафта" фактически добывает нефть, а перерабатывать в Украине ее может только Кременчугский НПЗ.

С другой стороны Кременчугский НПЗ может в Украине взять большие объемы нефти только в "Укрнафты". С экономической точки зрения есть определенная экономическая целесообразность в так называемой вертикальной интеграции, когда есть интеграция между добычей и переработкой", - заявил Витренко.

По его словам, действующая власть, включая президента страны, в отличие от прошлого, не воспринимает управление и контроль над государственными активами со стороны олигархов.

"Так вот, возникает вопрос: а, возможно, государство должно объединить добычу и переработку в эту вертикальную интеграцию? Возможно, господин Коломойский (акционер обеих компаний - ред.) удовлетворится статусом миноритарного акционера, и просто будет получать дивиденды от этой вертикальной интеграции, не влияя, не контролируя эти активы?", - сказал Витренко.

В связи с этим он не исключил отказа от разделения активов ПАО "Укрнафта" между государством и миноритарными акционерами.

По его словам, сначала вариант разделения активов рассматривался для решения вопроса с налоговым долгом нефтедобывающей компании, когда акционеры заплатят за них и направят полученные средства на его погашение, но возникли сложности с их справедливой оценкой и множеством технических нюансов.

"Поэтому проблема с налоговым долгом была (в конца 2020 года - ред.) решена другим, более реалистичный способом - это вариант с закупкой газа - и налоговый долг погашен.

В "Укрнафты" сейчас нет долга. Возникает вопрос: а зачем тогда делать разделение активов, с этой точки зрения?", - добавил он.

"Общий лейтмотив заключается в том, чтобы не уступать чем-то господину Коломойскому, а наоборот занимать более жесткую позицию ко всем олигархам, в частности, к Коломойскому по той же "Укрнафте" и "Укртатнафте". И таким путем обеспечивать как экономическую эффективность работы активов, так и национальные интересы", - резюмировал он.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка - около 42% акций.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев Приватбанка и бизнесмена Александра Ярославского.

Напомним:

Ранее уже экс-председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев рассказывал, что без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предусматривает утвержденная в октябре 2020 году политика собственности "Нафтогаза".

Сообщалось, что "Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафты" о разделении активов компании.