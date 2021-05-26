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Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов

Среда, 26 мая 2021, 16:45
 

Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer официально анонсировали соглашение о слиянии, по которому Amazon приобретет MGM за 8,45 млрд долларов.

Об этом пишет Variety.

Отмечается, что Metro-Goldwyn-Mayer, которой принадлежат права на серию фильмов о Джеймсе Бонде, дополнит Amazon Studios, которая в основном сосредоточена на производстве телевизионных программ.

"Компания Amazon поможет "сохранить наследие и каталог фильмов MGM" и обеспечит клиентам более широкий доступ к существующим работам", - цитирует издание пресс-релиз компаний.

"Соглашение MGM является вторым по величине приобретением Amazon, после покупки Whole Foods в 2017 году за 13,7 млрд долл.

Стоимость покупки включает взятие на себя долга MGM. MGM продолжать работать как марка под брендом Amazon", - говорится в сообщении.

Напомним:

Американский гигант Amazon ведет переговоры о приобретении голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios) за 9 млрд долларов - это позволит значительно усилить стриминговий сервис компании.

MGM Holdings, материнская компания MGM Studios, искала пути продажи студии с прошлого года. Студия работает с 1924 года.

Экономическая правда

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