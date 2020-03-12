Украинские кинотеатры из-за карантина могут потерять до 2 миллионов долларов

Во время трехнедельного карантина общие убытки украинских кинотеатров могут составить 1,9 млн долларов (50 млн грн).

Об этом заявил гендиректор сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук, передает liga.net.

По словам совладельца сети кинотеатров Multiplex Владимира Трофименко, убытки сети за месяц по Украине могут достичь до 20 млн грн (780 тысяч долларов) - в эту сумму входят зарплата части персонала, компенсация коммунальных платежей торговым центрам и охрана.

"Multiplex занимает около 40% рынка киноиндустрии. Исходя из этого, можно получить общую сумму потерь по рынку", - пояснил Роман Романчук.

Как заявил в комментарии изданию основатель сети CinemaCity, бизнесмен Борис Фуксман, за двадцать дней карантина потеря оборота сети только в Киеве составит около 12,5 млн грн (около 500 тысяч долларов).

Напомним:

Коммунальные и некоторые частные кинотеатры Киева, а также театры и центры искусства приостановили свою работу из-за карантина, введенного с 12 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.