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Государство впервые профинансирует украинские стартапы: кого и на сколько

Пятница, 7 февраля 2020, 20:15
 

Украинский фонд стартапов определил первые 8 стартапов, которые получат 9 миллионов гривень инвестиций.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

"Украинский Фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий - только что завершилось заседание наблюдательного совета Фонда, которое продолжалось 24 часа", - пишет Гончарук.

Стартапы, которые имеют готовый продукт, и готовы к выходу на рынок (6 команд) получат по 1 миллиону 250 тысяч гривен.

Среди них:

  1. AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
  2. GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;
  3. BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;
  4. FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
  5. Правомен - автоматизированный помощник из бытовых юридическим вопросам для помощи населению;
  6. Framiore - sustainability бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Стартапы, которые еще на стадии создания собственного продукта (3 команды) получат по 625 тыс грн. Среди них:

  1. Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
  2. BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

"При этом, Фонд непрерывно принимает заявки. Для правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи - это наша стратегия.

Сейчас есть уже 3 новые оценены стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта", - резюмирует Гончарук.

Читайте больше, как работает фонд: Охота на "единорогов". Как работает Украинский фонд стартапов и как получить финансирование:

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