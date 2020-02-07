Государство впервые профинансирует украинские стартапы: кого и на сколько

Украинский фонд стартапов определил первые 8 стартапов, которые получат 9 миллионов гривень инвестиций.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

"Украинский Фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий - только что завершилось заседание наблюдательного совета Фонда, которое продолжалось 24 часа", - пишет Гончарук.

Стартапы, которые имеют готовый продукт, и готовы к выходу на рынок (6 команд) получат по 1 миллиону 250 тысяч гривен.

Среди них:

AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов; GeoDesign info - аналитический онлайн-центр; BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика; FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка; Правомен - автоматизированный помощник из бытовых юридическим вопросам для помощи населению; Framiore - sustainability бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Стартапы, которые еще на стадии создания собственного продукта (3 команды) получат по 625 тыс грн. Среди них:

Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном; BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

"При этом, Фонд непрерывно принимает заявки. Для правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи - это наша стратегия.

Сейчас есть уже 3 новые оценены стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта", - резюмирует Гончарук.

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