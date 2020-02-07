Держава вперше профінансує українські стартапи: кого і на скільки

Український фонд стартапів визначив перші 8 стартапів, які отримають 9 мільйонів гривень інвестицій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

"Український Фонд стартапів уже визначив переможців пітчинг-сесій - щойно завершилося засідання наглядової ради Фонду, яке тривало 24 години", - пише Гончарук.

Стартапи, які мають готовий продукт, і готові до виходу на ринок (6 команд) отримають по 1 мільйону 250 тисяч гривень. Серед них:

AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків; GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр; BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику; FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку; Правомен - автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню; Framiore - сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

Стартапи, які ще на стадії створення власного продукту (2 команди) отримають по 625 тис грн. Серед них:

Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном; BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.

"При цьому, Фонд безперервно приймає заявки. Для Уряду надважливим є розвиток креативних індустрій. Інвестиції в ідеї - це наша стратегія.

Наразі є вже 3 нові оцінені стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Очікуємо, що він відбудеться вже на початку березня", - резюмує Гончарук.

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