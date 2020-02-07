Всі розділи
Укр / Рус

Держава вперше профінансує українські стартапи: кого і на скільки

П'ятниця, 7 лютого 2020, 20:15
 

Український фонд стартапів визначив перші 8 стартапів, які отримають 9 мільйонів гривень інвестицій. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

"Український Фонд стартапів уже визначив переможців пітчинг-сесій - щойно завершилося засідання наглядової ради Фонду, яке тривало 24 години", - пише Гончарук.

Стартапи, які мають готовий продукт, і готові до виходу на ринок (6 команд) отримають по 1 мільйону 250 тисяч гривень. Серед них:

  1. AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків;
  2. GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр;
  3. BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику;
  4. FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;
  5. Правомен - автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню;
  6. Framiore - сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

Стартапи, які ще на стадії створення власного продукту (2 команди) отримають по 625 тис грн. Серед них:

  1. Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;
  2. BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.

"При цьому, Фонд безперервно приймає заявки. Для Уряду надважливим є розвиток креативних індустрій. Інвестиції в ідеї - це наша стратегія. 

Наразі є вже 3 нові оцінені стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Очікуємо, що він відбудеться вже на початку березня", - резюмує Гончарук.

Читайте більше, як працює фонд: Полювання на "єдинорогів": як працює Український фонд стартапів та як отримати фінансування

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

стартап

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Полювання на "єдинорогів": як працює Український фонд стартапів та як отримати фінансування 5 лютого 2020, 09:00
В Україну "зайшло" рослинне м'ясо: як воно імітує яловичину і що про це треба знати 23 січня 2020, 09:15
Гранти від Фонду стартапів: назвали перші 12 "щасливчиків" 22 січня 2020, 17:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!