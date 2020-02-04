Премьер объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили две отдельные платежки в январе - за газ, и его транспортировку, при этом совокупная стоимость платежек была меньше, чем прошлогодняя.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В январе украинцы получили не одну, а две платежки - отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.

Плата за транспортировку всегда существовала - ранее она входила в общий тариф", - пишет Гончарук.

"Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями ", - подчеркнул он.

Гончарук сообщает, что несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.

"В декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, которое правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета.

В феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы за обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Гражданам не нужно дополнительно обращаться за этим", - сообщает глава правительства.

Гончарук подчеркивает, что плата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальна.

Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн.

Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Также Кабмин предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский ожидает объяснений от местных властей Черновицкой и Николаевской областей из-за отсутствия уменьшения начислений за теплоснабжение в декабре.

20 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили платежки за тепло и горячую воду до 30%, это стало возможным, из-за снижения рыночных цен на газ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов заявил, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Также 17 января Антимонопольный комитет рекомендовал предприятиям теплокоммунэнерго и органам местного самоуправления пересмотреть тарифы для населения за отопление и горячую воду из-за снижения цены на газ.