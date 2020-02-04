Прем’єр пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук нагадав, що українці отримали дві окремі платіжки у січні — за газ, та його транспортування, при цьому сукупна вартість платіжок менша за минулорічну.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"У січні українці отримали не одну, а дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування.Розділення платіжок на дві частини не вплине на сукупну вартість платежу.

Плата за транспортування завжди існувала – раніше вона входила до загального тарифу", - пише Гончарук.

"Наразі сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це — європейські правила ринку та боротьба з монополіями", - наголосив він.

Гончарук повідомляє, що незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці.

"У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який Уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку

У лютому Міністерство соціальної політики автоматично нарахує субсидії та пільги за відокремлену послугу з розподілу природного газу за січень і лютий 2020-го року. Громадянам не потрібно додатково звертатися за цим", - повідомляє очільник уряду.

Гончарук підкреслює, що плата платіжок за транспортування газу тими українцями, які газ не використовують, буде мінімальна. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2.8 грн.

Уряд звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.

Також Уряд запропонує забезпечити одночасне надходження цих двох платіжок, аби українцям було зручніше сплачувати за спожиті послуги.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський очікує пояснень від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей щодо відсутності зменшення нарахувань за теплопостачання у грудні.

20 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснило перерахунок та знизило платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, що стало можливим через зниження ринкових цін на газ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

У кінці грудня 2019 року під час зустрічі Ради регіонів прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн.

Також 17 січня Антимонопольний комітет рекомендував підприємствам теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду через зниження ціни на газ.