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В киевском интернет-магазине изъяли "серую" технику Apple на 1,6 миллиона

Пятница, 21 февраля 2020, 17:48
 

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве остановили реализацию незаконно ввезенных в Украину мобильных телефонов и техники через один из киевских интернет-магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что в рамках проведения операций "Щит" и "Сеть" установили киевлянина, зарегистрированного как ФЛП, который оществлял реализацию продукции неизвестного происхождения под видом известных торговых марок через один из интернет-магазинов.

"При этом указанная продукция была ввезена на территорию Украины вне таможенного контроля. А сам фигурант с начала 2019 года находится в состоянии прекращения предпринимательской деятельности, налоговую отчетность не подает, не имеет наемных работников, зарегистрированного РРО (кассового аппарата)", - говорится в сообщении .

По результатам обысков правоохранители изъяли партию техники неизвестного происхождения на 1,6 млн грн, ведется следствие.

Экономическая правда

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