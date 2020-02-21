В киевском интернет-магазине изъяли "серую" технику Apple на 1,6 миллиона
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве остановили реализацию незаконно ввезенных в Украину мобильных телефонов и техники через один из киевских интернет-магазинов.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Отмечается, что в рамках проведения операций "Щит" и "Сеть" установили киевлянина, зарегистрированного как ФЛП, который оществлял реализацию продукции неизвестного происхождения под видом известных торговых марок через один из интернет-магазинов.
"При этом указанная продукция была ввезена на территорию Украины вне таможенного контроля. А сам фигурант с начала 2019 года находится в состоянии прекращения предпринимательской деятельности, налоговую отчетность не подает, не имеет наемных работников, зарегистрированного РРО (кассового аппарата)", - говорится в сообщении .
По результатам обысков правоохранители изъяли партию техники неизвестного происхождения на 1,6 млн грн, ведется следствие.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua