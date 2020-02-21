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У київському інтернет-магазині вилучили "сіру" техніку Apple на 1,6 мільйона

П'ятниця, 21 лютого 2020, 17:48
 

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві зупинили реалізацію незаконно ввезених в Україну мобільних телефонів і техніки через один із київських інтернет-магазинів.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Зазначається, що у рамках проведення операцій "Щит" і "Мережа" встановили киянина, зареєстрованого як ФОП, який здійснював реалізацію продукції невідомого походження під виглядом відомих торгових марок через один з інтернет-магазинів.

"При цьому вказана продукція була ввезена на територію України поза митним контролем. А сам фігурант із початку 2019 року знаходиться у стані припинення підприємницької діяльності, податкову звітність не подає, не має найманих працівників, зареєстрованого РРО (касового апарату)", - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили партію техніки невідомого походження на 1,6 млн грн, триває слідство.

Економічна правда

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