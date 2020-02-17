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Закрытие межбанка: гривня укрепилась

Понедельник, 17 февраля 2020, 17:39
 

17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,40 - 24,43 гривни;

Евро - 26,44 - 26,47 гривни;

Напомним:

17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 17 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар.

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межбанк

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