Закрытие межбанка: гривня укрепилась
Понедельник, 17 февраля 2020, 17:39
17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,40 - 24,43 гривни;
Евро - 26,44 - 26,47 гривни;
Напомним:
17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 17 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар.
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