Гривня укрепляется: НБУ значительно нарастил покупку валюты

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Нацбанк выкупил на рынке сразу 333,7 миллиона долларов в резервы, при этом впервые с начала декабря не продавал валюту.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, данные НБУ.

Регулятор отметил, что в течение пяти дней ситуация стабилизировалась по сравнению с предыдущими неделями.

С одной стороны, успокоился вызванный психологическим фактором повышенный спрос на валюту, а с другой – возросшее предложение валюты. Как следствие, в пятницу гривня на межбанке укрепилась до 28,11 грн/долл. с 28,68 грн/долл неделей раньше.

Нацбанк вышел на валютный рынок для сглаживания чрезмерных колебаний, но уже не с продажей валюты, как это было в течение большей части января, а с покупкой. Всего за неделю НБУ купил на валютном рынке 333,7 млн. дол. США.

Напоминаем:

Национальный банк продал на межбанке 759,9 млн долларов в течение недели 24-28 января - последний раз такую сумму продавали в марте 2020 года

Украинские активы снизились в стоимости с начала года на фоне угрозы эскалации со стороны РФ. В конце прошлой недели гривна начала возобновляться после значительного падения, возобновлялась стоимость украинских евробондов.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Экономическая правда