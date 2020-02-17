Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления
Понедельник, 17 февраля 2020, 09:10
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 17 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс евро установлен на уровне 26,49 гривни (на 14 февраля - 26,58 гривни).
Напомним:
14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.
14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,42 – 24,45 гривни за доллар.
Экономическая правда
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