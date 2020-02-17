Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 17 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,49 гривни (на 14 февраля - 26,58 гривни).

Напомним:

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.

14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,42 – 24,45 гривни за доллар.

Экономическая правда