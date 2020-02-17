Закриття міжбанку: гривня зміцнилась
Понеділок, 17 лютого 2020, 17:39
17 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,40 - 24,43 гривні;
Євро – 26,44 - 26,47 гривні;
Нагадуємо:
17 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 17 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.
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