Курс валют на 17 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,45 - 24,48 гривни;

Евро - 26,49 - 26,52 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,32 - 24,54 гривни. Евро покупают по 26,33 гривни, продают по 26,69 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,48 - 24,41 гривни, евро - 26,50 - 26,60 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 17 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар.

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.

14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,42 – 24,45 гривни за доллар.

Экономическая правда