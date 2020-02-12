Фонд гарантирования выиграли дело "Укринбанка"

Большая палата Верховного Суда, которая рассматривала требование компании "Укринком" признать ее правопреемником обанкротившегося "Укринбанка", отказала истцу.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов со ссылкой на решение суда от 10 декабря 2019 года.

Верховный Суд уточнил, что банки-банкроты не могут быть возвращены на рынок без соответствующего решения Национального банка.

"Согласно постановлению Палаты, решения судов об отмене неплатежеспособности - это не повод для прекращения временной администрации или ликвидации банка, которую проводит ФГВФЛ.

Кроме того, палата сделала вывод, что суды низших инстанций не могут отменять решения НБУ о выводе банков с рынка только на основании нарушений процедуры", - заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Отмечается, что такое решение суда имеет решающее значение в судебных процессах между Нацбанком, Фондом гарантирования и "банками-зомби", которые ранее получили решение судов о том, что Нацбанк незаконно признавал их неплатежеспособными.

Напомним:

НБУ признал "Укринбанк" неплатежеспособным в конце 2015 года. В середине 2016 года финучреждение переименовали, владельцы (неформальное влияние на банк приписывают экс-главе НБУ Владимиру Стельмаху, официальный мажоритарий - Владимир Клименко, которому принадлежит около 70% акций) перерегистрировали банк в юрлицо "Укринком" и "перевезли" его из Киева в Северодонецк.

В марте 2016 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление правления Национального банка "Об отнесении ПАО "Укринбанк" к категории неплатежеспособных".

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Экономическая правда