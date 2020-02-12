Фонд гарантування виграли справу "Укрінбанку"

Велика палата Верховного Суду, яка розглядала вимогу компанії "Укрінком" визнати її правонаступником збанкрутілого "Укрінбанку", відмовила позивачеві.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів з посиланням на рішення суду від 10 грудня 2019 року.

Верховний Суд уточнив, що банки-банкроти не можуть бути повернуті на ринок без відповідного рішення Національного банку.

"Згідно з постановою Великої палати, рішення судів про скасування неплатоспроможності - це не привід для припинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, які проводить ФГВФО.

Крім того, палата зробила висновок, що суди нижчих інстанцій не можуть скасовувати рішення НБУ про виведення банків з ринку тільки на підставі порушень процедури", - заявив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Зазначається, що таке рішення суду має вирішальне значення у судових процесах між Нацбанком, Фондом гарантування та "банками-зомбі", які раніше отримали рішення судів про те, що Нацбанк незаконно визнавав їх неплатоспроможними.

Нагадаємо:

НБУ визнав "Укрінбанк" неплатоспроможним наприкінці 2015 року. У середині 2016 року фінустанову перейменували, власники (неформальний вплив на банк приписують екс-голові НБУ Володимиру Стельмаху, офіційний мажоритарій - Володимир Клименко, якому належить близько 70% акцій) перереєстрували банк в юрособу "Укрінком" і "перевезли" його з Києва до Сєвєродонецька.

У березні 2016 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував постанову правління Національного банку "Про віднесення ПАТ "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних".

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Економічна правда