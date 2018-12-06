Один из банков мошенничает с помощью компании–посредника — Фонд гарантирования

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупреждает клиентов "Укринбанка" о том, что компания "Укринком" не была и не является правопреемником "Укринбанка".

Об этом заявляет пресс-служба ФГВФЛ.

"В нескольких хозяйственных делах Верховным Судом сформирована правовая позиция относительно отсутствия доказательств в подтверждение обстоятельств правопреемства от банка к упоминаемой компании", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, осуществленные заемщиками банка платежи в пользу компании рискуют быть не зачисленными в счет погашения кредитной задолженности, а заключенные с компанией и ее "сателлитами" соглашения о покупке/продажи активов банка – признаны в судебном порядке недействительными.

На сегодня, несмотря на то, что точку в судебных разбирательствах о правомерности принятия решений о выводе банка с рынка не поставлена, представители компании "Укринком", позиционируя себя полноценными правопреемниками банка, ведут активную работу по взысканию задолженности с ряда заемщиков банка.

Более того, согласно данным госреестра, за последнее время было зафиксировано около 100 фактов отчуждения недвижимого имущества и снятии ограничения с объектов, которые выступали обеспечением под выданные банком кредиты.

В Фонде отметили, что не известна судьба переданных в обеспечение по выданным Укринбанком кредитам около 30 тыс. кв. м. недвижимости в Киеве на бул. Вацлава Гавела и ул. Машиностроительной.

С части этого имущества с разрешения "Укринкома" было снято обременение. Еще часть перешла в собственность "Укринкому", но уже через несколько дней в реестре зафиксировано отчуждения указанной недвижимости.

При этом самопровозглашенный "правопреемник", фактически имея полный контроль над активами, от обязательств как перед вкладчиками, так и кредиторами банка отказывается.

"Укринком" настаивает, что именно на Фонд гарантирования возложена обязанность по удовлетворению требований кредиторов (в т. ч. кредиторов четвертой очереди, так называемых вкладчиков "200 плюс") банка.

Фонд гарантирования вкладов напоминает, что за счет собственных средств выплатил гарантированную сумму вкладчикам этого банка в размере 1,8 млрд грн.

Напомним, окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление правления Национального банка "Об отнесении ПАО "Укринбанк" к категории неплатежеспособных".

Ранее "ЭП" писала, как Укринбанк стал неплатежеспособным.

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Экономическая правда