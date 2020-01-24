Премьер о Deutsche Bahn: Соглашение может быть наполнено многими смыслами

Премьер Алексей Гончарук заявил, что соглашение о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn "может быть наполнено многими смыслами", о деталях сделки он пообещал рассказать 5 февраля.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Расставляю все точки над "і". С этой большой компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашения. Это соглашение может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание этой дорожной карты, будет происходить в этом году. Детали я озвучу тогда ", - заявил он.

"Мы хотим инвестиций, мы хотим партнерства с глобальной компанией, у которой есть доверие, для которой дешевыми есть ресурсы, у которой есть уникальный опыт управления подобными проектами, которая фактически является синонимом эффективности в Европе.

Мы хотим, чтобы Укрзализныця стала также образцом эффективности. Состояние, в котором сейчас находится УЗ, желает оставлять лучшего и мириться с этим мы не можем. Deutsche Bahn может быть надежным партнером - это и о качестве перевозок, и о, собственно, скорости перевозок, потому что сейчас представители бизнеса, особенно экспортеры, постоянно говорят о том, что у них есть проблемы с тем, чтобы вывозить свою продукцию в порты" , - сказал Гончарук.

Напомним:

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

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Экономическая правда