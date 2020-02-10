Минюст назначил нового временного руководителя "СЕТАМ"

Министерство юстиции назначило и.о. гендиректора государственного предприятия "СЕТАМ" замгендиректора по юридическим вопросам этого же предприятия Николая Писанчина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Писанчин будет исполнять обязанности гендиректора с 10 февраля.

Отмечается, что он окончил Одесский юридический институт НУВД (2003), квалификация - юрист. Аспирант кафедры гражданского процесса в Национальном университете "Одесская юридическая академия".

Также сообщается, что он занимал руководящие должности в промышленном секторе.

"СЕТАМ" (OpenMarket) - госпредприятие, созданное Министерством юстиции в августе 2015 года "для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц".

Напомним:

4 февраля гендиректор госпредприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнев заявил о намерении покинуть свой пост и заняться IT-проектами в государственном секторе.

Экономическая правда