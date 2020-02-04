Гендиректор "СЕТАМ" заявив про намір залишити посаду

Гендиректор держпідприємства "СЕТАМ" Віктор Вишньов має намір залишити свою посаду і зайнятися IT-проєктами у державному секторі.

Про це він сказав під час прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я маю намір звернутися до Міністерства юстиції про добровільне розірвання контракту зі мною як з керівником держпідприємства", - заявив Вишньов.

За його словами, рішення піти з посади керівника "СЕТАМ" він прийняв ще влітку, коли балотувався в народні депутати по виборчому округу №63 (Бердичівський, Андрушівський, Попільнянський та Ружинський райони Житомирської області).

"На сьогодні є кілька проєктів в державному секторі, які мене цікавлять. Деякими я вже займаюся. Далі подивимося. "СЕТАМ" - IT-стартап, тому подальші проєкти будуть пов'язані з IT", - додав Вишньов.