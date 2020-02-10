Мін'юст призначив нового тимчасового керівника "СЕТАМ"

Міністерство юстиції призначило в.о. гендиректора державного підприємства "СЕТАМ" заступника гендиректора з юридичних питань цього ж підприємства Миколу Писанчина.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Писанчин виконуватиме обов'язки гендиректора з 10 лютого.

Зазначається, що він закінчив Одеський юридичний інститут НУВС (2003), кваліфікація – юрист. Аспірант кафедри цивільного процесу в Національному університеті "Одеська юридична академія".

Також повідомляється, що він займав керівні посади у промисловому секторі.

"СЕТАМ" (OpenMarket) - держпідприємство, створене Міністерством юстиції у серпні 2015 року "для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб".

Нагадаємо:

4 лютого гендиректор держпідприємства "СЕТАМ" Віктор Вишньов заявив про намір залишити свою посаду і зайнятися IT-проєктами у державному секторі.

Економічна правда