Из-за трудовых прав: Датский пенсионный фонд вышел из акционеров Wizz Air

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Датский пенсионный фонд продал свою долю в авиакомпании Wizz Air по обвинению в нарушении ею трудовых прав сотрудников.

Об этом сообщает Reuters.

Фонд AkademikerPension в декабре вместе с еще 13 инвесторами призвали компанию разрешить работникам создавать профсоюзы и вступать в них. Фонд управляет активами в 23 млрд долларов.

После встречи с руководством компании AkademikerPension сообщил, что не увидел никаких признаков изменений в практике авиакомпании. Как следствие, фонд начал продажу своих акций в WizzAir стоимостью более 3 млн долларов.

А авиакомпания убеждена, что "структуры, которые были созданы для поддержания открытого и прозрачного взаимодействия, работают чрезвычайно хорошо. В частности – так называемый Совет людей, который является форумом для сотрудников для обсуждения важных проблем".

Ранее расследование установило, что WizzAir отказывался признавать права сотрудников на создание профсоюза. Гендиректор компании Йожеф Варади тогда заявил, что авиалинии не допускают создания профсоюзов, потому что они "убивают бизнес".

На это письмом отреагировали 14 акционеров WizzAir и призвали компанию отказаться от такой практики.

Экономическая правда