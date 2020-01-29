В Минэкономики рассказали, как китайский вирус повлияет на экономику Украины

Влияние китайского коронавируса на экономику Украины будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на пресс-брифинге по итогам заседания правительства в среду.

"Обычно прямой эффект – это влияние на туризм – туризм замедляется. К сожалению, а в этом случае - к радости, внешний туризм в Украине маленький – он составляет всего 2% ВВП", – сказал он.

Милованов отметил, что перевозчики и туроператоры, работающие на внешних рынках, в частности с Китаем, понесут некоторые расходы, связанные с эвакуацией людей, однако в целом влияние будет минимальным.

"На товарооборот пока что мы не прогнозируем негативного влияния (коронавируса - ред). На самом деле, пользуясь возможностью, мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом", – добавил министр.

Напомним:

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

По последним данным, в КНР им заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и ОАЭ.

Ранее Toyota ввела ограничение на посещение ее сотрудниками провинции Хубэй в соответствии с рекомендациями японского МИДа.

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