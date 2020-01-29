У Мінекономіки розповіли, як китайський вірус вплине на економіку України

Вплив китайського коронавіруса на економіку України буде мінімальним через незначний обсяг зовнішнього туризму в країні.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на прес-брифінгу за підсумками засідання уряду в середу.

"Зазвичай прямий ефект - це вплив на туризм - туризм сповільнюється. На жаль, а в цьому випадку - на радість, зовнішній туризм в Україні маленький - він становить всього 2% ВВП", - сказав він.

Милованов зазначив, що перевізники і туроператори, що працюють на зовнішніх ринках, зокрема з Китаєм, понесуть деякі витрати, пов'язані з евакуацією людей, проте в цілому вплив буде мінімальним.

"На товарообіг поки що ми не прогнозуємо негативного впливу (коронавіруса - ред). Насправді, користуючись можливістю, ми зняли кілька бар'єрів для торгівлі, для експорту з Китаєм, але це не пов'язано з коронавірусів", - додав міністр.

Нагадаємо:

Спалах пневмонії в китайському місті Ухань (провінція Хубей) почалася в середині грудня 2019 року, збудником став раніше невідомий коронавірус.

За останніми даними, в КНР ним заразилися понад 6 тис. осіб, понад 130 людей загинули.

Крім того, випадки захворювання зафіксовані в таких країнах, як Таїланд, Австралія, Сінгапур, Японія, США, Малайзія, Німеччина, Франція і ОАЕ.