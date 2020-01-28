Коболев рассказал, когда вернут переплату за "Газовый запас"
Новая цена на газ за январь - 4,65 гривен за кубометр - оказалась ниже за цену "Газового запаса": переплату украинцам вернут после завершения отопительного сезона.
Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"К сожалению или к счастью, новая цена на январь оказалась ниже цены Газового запаса. Это значит, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением.
К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее. Главное - вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цен", - написал он.
Он также добавил, что производителям тепла необходимо оперативно подписать с Нафтогазом дополнительные соглашения, чтобы воспользоваться сниженной ценой.
Напомним:
В январе 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, составит 4,65 гривен за кубометр (без учета НДС и расходов на его доставку).
Продукт "Газовый запас" позволял бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.
Бытовой потребитель мог закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.
Воспользоваться предложением можно было до 25 сентября.
Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляла 4874,42 грн за тыс. куб. м без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика.
Экономическая правда
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