В Великобритании заявили о том, что необходимо искать альтернативы газу из России
Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставкам газа из России.
Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
Она планирует работать с партнерами, "чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа".
"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", - добавила Трасс.
Напоминаем:
В Ливерпуле на этих выходных проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из главных тем, как ожидается, будет вызывающее беспокойство Запада присутствие российских войск близ Украины.
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