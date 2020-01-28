Коболєв розповів, коли повернуть переплату за "Газовий запас"

Нова ціна на газ на січень - 4,65 гривень за кубометр - виявилась нижчою за ціною "Газового запасу": переплату українцям повернуть після завершення опалювального сезону.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"На жаль чи на щастя, нова ціна на січень виявилася нижчою за ціну Газового запасу. Це означає, що наші найактивніші клієнти знову отримають платіжки за місяць, а переплату ми зможемо повернути їм після завершення сезону. Ми дуже цінуємо, що у вересні ви вирішили скористатися нашою пропозицією.

На жаль, не всі зміни на ринку цієї зими ми могли передбачити заздалегідь/ Головне - ви нічого не втратите, ви отримаєте газ за найнижчою з доступних на нашому ринку цін", - написав він.

Він також додав, що виробникам тепла необхідно оперативно підписати з Нафтогазом додаткові угоди, щоб скористатися зниженою ціною.

Нагадаємо:

У січні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" постачає газ в рамках ПСО, становитиме 4,65 гривень за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на його доставку).

Продукт "Газовий запас" дозволяв побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

Побутовий споживач міг закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу.

Скористатися пропозицією можна було до 25 вересня.

Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту становила 4874,42 грн за тис. куб. м без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника.

Економічна правда