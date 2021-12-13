Что на самом деле раздражает "Нефтегаз" в сервисах 104.ua

Приємно отримувати високу оцінку своїх напрацювань від колег. Більше задоволення – лише, якщо зручність позитивно оцінюють користувачі наших сервісів

Колега з "Нафтогазу", керівник групи з питань розвитку енергетичних ринків НАК "Нафтогаз України" Єлизавета Баданова, у своїй колонці зауважила "що основним принципом роботи облгазу (оператора системи розподілу) має бути його відокремлення та незалежність від інших видів газового бізнесу, у тому числі від постачання газу".

Цілком згодна! Наразі оператори ГРМ та постачальники – окремі компанії. Ну хіба є виключення – "Кіровоградгаз", який належить та повністю контролюється найбільшим державним постачальником газу – "Нафтогазом". Тобто, в цьому випадку виконати європейські вимоги щодо анбандлінгу не вдалося.

У операторів ГРМ, які є природною монополію і діяльність яких підконтрольна держрегуляторові, мають бути особисті кабінети для споживачів газу.

Наскільки мені відомо, всі великі Оператори ГРМ точно мають на власних сайтах особисті кабінети для споживачів.

Це легко перевірити – наприклад, за цим посиланням є особистий кабінет для споживачів "Вінницягаз". Можливо, пані Баданова про це не знає, тож вважає, що у держрегулятора НКРЕКП мають бути претензії до операторів.

У клієнта є вибір: кабінет-"обов’язаловка", вміст якого регулюється нормативно-правовими актами, або сервіс – такий, як треба користувачам.

А порушене "Нафтогазом" питання насправді таке – а чи можуть споживачі отримувати комплексні сервіси в онлайн – щодо постачання та доставки газу, приєднання до мереж, технічного обслуговування, ремонту чи придбання приладів тощо.

Я працюю над створенням саме таких комплексних онлайн сервісів для людей понад 8 років. Спілкуючись із колегами з цього бізнесу не тільки в Україні, але і за її межами, розумію, що наш сервіс не тільки найкращий в Україні, але й один з найкращих у світі.

І це стосується не тільки сервісу особистих кабінетів – у нас кращий мобільний додаток 104.ua, який ми щойно оновили, інтегрували зі штучним інтелектом, і який нам допомагають допрацювати тисячі наших користувачів, своєю участю у відкритому тестуванні, готовністю надати зворотній зв'язок. Ми дуже їм вдячні.

Друге важливе питання, яке порушується — питання відповідальності за інформацію споживачів, захисту персональних даних.

Дослідимо, як "Нафтогаз" захищає права та дані споживачів на прикладі офіційного мобільного додатка "Кіровоградгаз" (інформація про нього є на сайті названого Оператора ГРМ).

Зареєструвавшись на будь-який номер телефону, можна додавати особові рахунки можна без обмежень.

З цього додатка будь-хто, не важливо, чи є він взагалі клієнтом "Кіровоградгазу", може отримати про будь-якого клієнта "Кіровоградгазу" таку інформацію:

Прізвище, ім’я та по-батькові власника особового рахунку

Домашню адресу

Номер лічильника, заборгованість за доставку газу, попередні платежі

Цих даних достатньо, щоб зареєструватись для використання кабінету оператора ГРМ "Кіровоградгаз" і отримати ще більше даних про споживача:

Мобільний та домашній телефон

Кількість мешканців

Площа будинку чи квартири

Перелік приладів і так далі

Просто клондайк для шахраїв та колекторів.

Можу навести приклад, як ми дбаємо про захист даних споживачів. Щоб додати до акаунта 104.ua особовий рахунок користувачу потрібно підтвердити його номер сумою останнього платежу чи номером лічильника газу.

Це гарантує, що тільки особа, яка дійсно має доступ до об’єкта та особового рахунка зможе через наші сервіси отримати онлайн-доступ до даних.

До речі, відповідно до політики конфіденційності, яку розміщено на сторінці додатка "Кіровоградгазу", персональні дані користувачів та дані споживачів обробляються розробником мобільного додатка AITI SORV.

Якій компанії надають згоду на обробку персональних даних користувачі кабінетів "Кіровоградгазу" – взагалі незрозуміло. Напевно що розробник обробляє і персональні дані, і дані споживачів.

А це означає, що коли Єлизавета Баданова стверджує "Споживача фактично змушують дати згоду на обробку персональних даних особі, яка не має жодного відношення до договору розподілу природного газу" — сповідує подвійні стандарти.

Адже "Кіровоградгаз" передає дані споживачів розробникам і мобільного додатка, і кабінетів. Тож користувачі також надають згоду на обробку персональних даних особі, з якою не укладали договір розподілу.

До речі, тільки но я встановила додаток "Кіровоградгазу", — отримала від нього push-повідомлення із пропозицією додати у цей же додаток особовий рахунок постачальника – "Нафтогазу". Спільний сервіс? Чи пані Баданова і про це нічого не знає?

Тож що так дратує "Нафтогаз"… Мабуть усе ж таки не додаткова реєстрація, а це рівень захисту даних користувачів та якість сервісів.