Газ в Европе вернулся к уровню октябрьских максимумов в 1400 долларов

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Цены на газ в Европе выросли до 1400 долларов за кубометр после заявления новой министерки иностранных дел Германии.

Об этом известно из данных лондонской биржи ICE.

Котировки январских контрактов 13 декабря составили 1386,4 доллара за кубометр газа (116,4 евро за МВт-час). Впоследствии цены несколько ослабли и снизились до 1369,5 доллара за куб (115 евро за МВт-час).

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Таким образом, суточное изменение цены составляет 8,7%. Торги в пятницу, 10 декабря, завершились на уровне 1260,19 доллара за куб (105,8 МВт-ч).

Ранее, 12 декабря, лидерка немецких "Зеленых", министерша иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

Она добавила, что в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной газопровод, тем более, не может быть подключен к сети.

Напоминаем:

Северный поток – 2 – газопровод, который построил российский Газпром в обход Украины в Европу. Для его запуска оператора газопровода сначала должно сертифицировать Федеральное сетевое агентство Германии.

Осенью РФ стремительно сократила прокачку газа в Европу, что повлекло за собой настоящий энергетический кризис и подняло цены на газ, уголь и электроэнергию до рекордных уровней.

Медиа и украинские чиновники неоднократно отмечали, что Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа до одобрения запуска газопровода "Северный поток-2".

Впоследствии РФ постепенно начала наращивать транзит газа в регион, однако он остался ниже нормальных уровней в соответствующий период года.

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда





