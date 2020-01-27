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Компания Ахметова за 200 миллионов евро купила "самую дорогую виллу мира"

Понедельник, 27 января 2020, 17:40
 

Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова объявила о покупке виллы Les Cedres (Франция) у производителя алкоголя Campari Group.

Об этом сообщает пресс-служба SCM.

"Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию.

Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевой сферой бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, вместе с горнодобывающей промышленностью и металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом", - говорится в сообщении.

Campari Group, который купил виллу в 2016 году, выставил ее на продажу за 350 млн евро, за что вилла получила название "самой дорогой в мире".

В августе 2019 года Bloomberg сообщил, что Campari Group достиг предварительного соглашения о продаже Les Cedres неназванному покупателю за 200 млн евро (221 млн долларов). Этим покупателем оказалась SCM Рината Ахметова.

Villa Les Cedres расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс (Франция). Среди ее бывших владельцев - король Бельгии Леопольд II.

Экономическая правда

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Ахметов недвижимость Франция

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