Компания Ахметова за 200 миллионов евро купила "самую дорогую виллу мира"
Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова объявила о покупке виллы Les Cedres (Франция) у производителя алкоголя Campari Group.
Об этом сообщает пресс-служба SCM.
"Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию.
Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевой сферой бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, вместе с горнодобывающей промышленностью и металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом", - говорится в сообщении.
Campari Group, который купил виллу в 2016 году, выставил ее на продажу за 350 млн евро, за что вилла получила название "самой дорогой в мире".
В августе 2019 года Bloomberg сообщил, что Campari Group достиг предварительного соглашения о продаже Les Cedres неназванному покупателю за 200 млн евро (221 млн долларов). Этим покупателем оказалась SCM Рината Ахметова.
Villa Les Cedres расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс (Франция). Среди ее бывших владельцев - король Бельгии Леопольд II.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua