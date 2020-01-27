Компанія Ахметова за 200 мільйонів євро купила "найдорожчу віллу світу"

Компанія SCM Holdings Limited Ріната Ахметова оголосила про купівлю вілли Les Cedres (Франція) у виробника алкоголю Campari Group.

Про це повідомляє прес-служба SCM.

"Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію.

Для SCM Holdings Limited нерухомість є ключовою сферою бізнесу для інвестицій в Європі та Північній Америці, разом із гірничодобувною промисловістю та металургією, енергетикою, ЗМІ та транспортом", - йдеться у повідомленні.

Campari Group, який купив віллу у 2016 році, виставив її на продаж за 350 млн євро, за що вілла отримала назву "найдорожчої у світі".

У серпні 2019 року Bloomberg повідомив, що Campari Group досяг попередньої угоди про продаж Villa Les Cedres неназваному покупцеві за 200 млн євро (221 млн доларів). Цим покупцем виявилась SCM Ріната Ахметова.

Villa Les Cedres розташована в Сен-Жан-Кап-Ферра у регіоні Прованс (Франція). Серед її колишніх власників - король Бельгії Леопольд II.

Економічна правда