У Ахметова отреагировали на расследование об интересе Конгресса к его бизнесу в США

Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского отреагировал на журналистское расследование о нарушении требований безопасности на его предприятиях в Украине и США.

"Метинвест" заявил, что "обнародованная информация является вымыслом, который наносит вред репутации компании".

У олигарха уверяют, что его американская угольная компания "United coal company" не является объектом любого официального расследования, и добавляют, что корпорация уделяет особое внимание безопасности труда на своих предприятиях.

При этом в материале журналистов говорилось об интересе американских властей не к деятельности материнской компании "United coal company" Ахметова-Новинского, а ее дочерней фирмы "Pocahontas coal company LLC".

В настоящее время UCC не является объектом какого-либо расследования, - говорится в письме группы Метинвест, направленном 24 января в редакцию Радио Свобода.



Авторы материала отмечают, что в своей публичной реакции холдинг олигарха использовал подмену понятий, а потому такое заявление, по их мнению является манипулятивным.

Журналисты также заявляют, что за месяц до выхода расследования обращались к компании, давая возможность представить свою позицию, чтобы она была отражена в материале, но холдинг отказался давать комментарии до его выхода.

В расследовании Центра противодействия коррупции, обнародованном на Радио Свобода и Экономической правде 23 января говорилось, что Комитет по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США изучает обстоятельства, при которых шахта Affinity Mine в в Западной Вирджинии лишилась статуса нарушителя после ряда аварий на ней. Уголь на этой шахте добывает фирма "Pocahontas coal company LLC" - это дочерняя компания "United coal company".



В 2013 году, в течение месяца, на этой шахте погибли двое шахтеров. В ходе расследования трагедии, управление по охране труда установило, что "Pocahontas coal company LLC" систематически нарушает обязательные стандарты безопасности труда. По результатам расследования, шахте и присвоили статус нарушителя - "Pattern of Violations" (POV).

Эту информацию "Метинвест" подтверждает и заявляет, что статус нарушителя с его компании "Pocahontas coal company LLC" сняли в 2018 году.

В 2018 году статус POV был отменен. Судебные иски о неправомочности такого решения были отклонены судом из-за отсутствия доказательств, - говорится в заявлении холдинга "Метинвест".

Так, в журналистском материале шла речь именно о том, что в 2018 году управление по охране труда действительно заключило с компанией Ахметова мировое соглашение и отменило проблемный статус.

Но тогда же, в конце 2019 года Объединение работников шахт Америки обратилось в суд с требованием восстановить для угольной компании Рината Ахметова "Pocahontas coal company LLC" статус системного нарушителя ("Pattern of Violations").

"Мы подали эту жалобу, поскольку решение управления труда является прямой угрозой для здоровья и безопасности шахтеров в любой точке США. Если управление грубо игнорируя закон, отменяет статус "нарушителя" и ему это сойдет с рук, то оно сделает это снова. Мы хотим убедиться, что это не повторится", - на своем официальном сайте заявило Объединение работников шахт Америки.

Отмена статуса нарушителя для компании Ахметова привлекла внимание Комитета по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США, говорилось в журналистском материале.

В сентябре 2018 Комитет с официальным письмом обратился в управление труда с просьбой предоставить подробную информацию о встрече с представителями угольной компании Рината Ахметова - "Pocahontas coal company LLC", а не UCC, как говорится в заявлении Холдинга.

В письме к управлению, Комитет Конгресса выразил сомнения в законности сделки между компанией украинского олигарха "Pocahontas coal company LLC" и попросил указать точную дату полной проверки шахты, при которой управление не выявило ни одного нарушения.

Дело в том, что каждый год управление фиксировало на шахте новые нарушения и, по подсчетам комитета Конгресса, за пять лет таких нарушений насчитали 265.

"Попытка" Метинвеста "опровергнуть материал о нарушениях требований безопасности на его предприятиях - является простой манипуляцией. Холдинг не называет ни одного факта, который, по его мнению, является" выдумкой ". Не предоставляет ни одного документа.

К тому же, называет другую компанию - "United coal company" в отношении которой, действительно, нет иска и которая не интересует Конгресс. Поэтому, ни одного факта, изложенного в материале, Холдинг не опровергает. Запросы с просьбой предоставить комментарий журналисты направили в адрес компании "Метинвест" за месяц до публикации материала, но компания отказался от комментариев", - заявила автор материала Надежда Бурдей.

В письме Метинвест также сообщил о мерах, которые компания предпринимает для повышения безопасности труда своих работников: