У Ахметова відреагували на розслідування про інтерес Конгресу до його бізнесу в США

Холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського відреагував на журналістське розслідування щодо порушення вимог безпеки на його підприємствах в Україні та США.

"Метінвест" заявив, що "оприлюднена інформація є вимислом, який наносить шкоду репутації компанії".

У олігарха запевняють, що його американська вугільна компанія "United coal company" не є об’єктом будь-якого офіційного розслідування, та додав, що корпорація приділяє особливу увагу безпеці праці на своїх підприємствах.

При цьому в матеріалі журналістів йшлося про інтерес американської влади не до діяльності материнської компанії "United coal company" Ахметова-Новинського, а її дочірньої фірми "Pocahontas coal company LLC".

В настоящее время UCC не является объектом какого-либо расследования, - йдеться у листі групи Метінвест, надісланому 24 січня в редакцію Радіо Свобода.

Автори матеріалу наголошують, що у своїй публічній реакції холдинг олігарха вдався до підміни понять, а тому така заява, на їхню думку є маніпулятивною.

Журналісти також заявляють, що за місяць до виходу розслідування звертались до компанії, надаючи можливість представити свою позицію, щоб вона була відображена в матеріалі, утім холдинг відмовився надавати свої коментарі до його виходу.

У розслідуванні Центру протидії корупції, оприлюдненому на Радіо Свобода та Економічній правді 23 січня йшлося, що Комітету з питань освіти та праці Палати представників Конгресу США вивчає обставини, за яких шахта Affinity Mine у у Західній Вірджинії позбавилась статусу порушника після низки аварій на ній. Вугілля на цій шахті видобуває фірма "Pocahontas coal company LLC" - це дочірня компанія "United coal company".

У 2013 році, протягом місяця, на цій шахті загинуло двоє шахтарів. В ході розслідування трагедії, управління з охорони праці встановило, що "Pocahontas coal company LLC" систематично порушує обов’язкові стандарти безпеки праці. За результатами розслідування, шахті і присвоїли статус порушника – "Pattern of Violations" (POV).

Цю інформацію "Метінвест" підтверджує і заявляє, що статус порушника з його компанії "Pocahontas coal company LLC" зняли у 2018 році.

В 2018 году статус POV был отменен. Судебные иски о неправомочности такого решения были отклонены судом из-за отсутствия доказательств, - йдеться у заяві холдингу "Метінвест".

Так, в журналістському матеріалі саме йшлося про те, що у 2018 році управління з охорони праці дійсно уклало з компанією Ахметова мирову угоду й скасувало проблемний статус. Але тоді ж, наприкінці 2019 року Об'єднання працівників шахт Америки звернулося до суду з вимогою поновити для вугільної компанії Ріната Ахметова "Pocahontas coal company LLC" статус системного порушника ("Pattern of Violations").

Ми подали цю скаргу, оскільки рішення управління праці є прямою загрозою для здоров’я та безпеки шахтарів в будь-якій точці США. Якщо управління грубо ігноруючи закон, відміняє статус "порушника" і йому це зійде з рук, то воно зробить це знову. Ми хочемо впевнитися, що це не повториться, - на своєму офіційному сайті заявило Об'єднання працівників шахт Америки.

Скасування статусу порушника для компанії Ахметова привернуло увагу Комітету з питань освіти та праці Палати представників Конгресу США, йшлося в журналістському матеріалі. У вересні 2018 року Комітет із офіційним листом звернувся до управління праці з проханням надати детальну інформацію про зустрічі із представниками вугільної компанії Ріната Ахметова - "Pocahontas coal company LLC", а не UCC, як йдеться у заяві Холдингу.

У листі до управління, Комітет Конгресу висловив сумніви щодо законності угоди між компанією українського олігарха "Pocahontas coal company LLC" й попросив вказати точну дату повної перевірки шахти, під час якої управління не виявило жодного порушення.

Справа в тому, що кожного року управління фіксувало на шахті нові порушення й, за підрахунками комітету Конгресу, за п’ять років таких порушень нарахували 265.



"Спроба "Метінвесту" спростувати матеріал про порушення вимог безпеки на його підприємствах - є простою маніпуляцією. Холдинг не називає жодного факту, який, на його думку, є "видумкою". Не надає жодного документу.



До того ж, називає іншу компанію - "United coal company" щодо якої, дійсно, немає позову і яка не цікавить Конгрес. Тож, жодного факту, викладеного в матеріалі, Холдинг не спростовує. Запити із проханням надати коментар журналісти направили на адресу компанії "Метінвест" за місяць до публікації матеріалу, але компанія відмовився від коментарів", - заявила автор матеріалу Надія Бурдєй.

У листі Метінвест також повідомив про заходи, які компанія вживає задля підвищення безпеки праці своїх працівників: