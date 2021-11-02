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Новая угольная компания Ахметова получила 2 миллиарда прибыли

Вторник, 2 ноября 2021, 09:50

Крупнейший в Украине производитель коксующегося угля "Шахтоуправление "Покровское", контроль над которым группа "Метинвест" установила в марте 2021 года, по итогам работы в январе-сентябре текущего года получила чистую прибыль в размере 1,91 миллиарда гривень.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным промежуточной отчетности компании, "Шахтоуправление "Покровское" за 9 месяцев увеличило чистый доход на 95,4% – до 10,51 млрд грн.

Непогашенный убыток компании на конец сентября текущего года составил 2,06 млрд грн.

Напоминаем:

В 2020 году компания снизила консолидированный чистый доход на 12,5%, до 8,28 млрд грн, консолидированный чистый убыток составил 7,27 млрд грн.

Предприятие в 2020 году произвело 6,16 млн. тонн рядового угля марки "К".

Metinvest B.V. Рината Ахметова и Вадима Новинского в марте 2021 года заявила об установлении контроля над "Шахтоуправлением "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году.

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Метинвест Ахметов Новинский

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