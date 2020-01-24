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Швейцария выпустила самую маленькую золотую монету в мире

Пятница, 24 января 2020, 17:57
 

Монетный двор Швейцарии 23 января отчеканил новую золотую монету номиналом 1/4 франка, диаметром 2,96 мм и весом 0,063 грамма - это самая маленькая золотая монета в мире.

Об этом сообщает пресс-служба швейцарского монетного двора.

Отмечается, что на аверсе монеты размещены портрет Альберта Эйнштейна и дата - 2020. На реверсе - номинальная стоимость 1/4 фунта с надписью "Гельвеция" и швейцарским крестом, марка сплава AU999,9 и вес (1/500 унции).

"Изображение на сторонах монеты невозможно увидеть невооруженным глазом, она помещена в специально разработанную упаковку с увеличительными линзами и подсветкой", - говорится в сообщении.

Дизайн монеты разработала гравер Швейцарского монетного двора Ремо Мачерини.

Экономическая правда

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Швейцария

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