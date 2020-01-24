Швейцарія випустила найменшу золоту монету в світі

Монетний двір Швейцарії 23 січня відчеканив нову золоту монету номіналом 1/4 франка, діаметром 2,96 мм і вагою 0,063 грама - це найменша золота монета в світі.

Про це повідомляє прес-служба швейцарського монетного двору.

Зазначається, що на аверсі монети розміщені портрет Альберта Ейнштейна та дата - 2020 рік. На реверсі - номінальна вартість 1/4 фунта з написом "Гельвеція" та швейцарським хрестом, марка сплаву AU999,9 і вага (1/500 унції).

"Зображення на сторонах монети неможливо побачити неозброєним оком, вона поміщена в спеціально розробленій упаковці зі збільшувальними лінзами і підсвіченням", - йдеться у повідомленні.

Дизайн монети розробила гравер Швейцарського монетного двору Ремо Мачеріні.

Економічна правда